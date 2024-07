Lazio, Roma, Juve e Fenerbahce: le ultimissime

Potrebbe arrivare una sorpresa importante per i tifosi della Lazio. Si tratta di Jobe Bellingham, fratello di Jude, centrocampista del Sunderland classe 2005 già nel mirino a gennaio scorso. Ha una valutazione intorno ai 15 milioni. Se dovessero esserci delle uscite (una su tutte quella di Isaksen), potrebbe essere possibile il suo approdo in biancoceleste.

Diventano tre i giocatori pronti a rinforzare l’organico della Roma: l'ormai noto Mati Soulé è il primo in ordine di interesse e appeal, il gigante norvegese Sorloth il secondo, il giovane mancino Dahl il terzo. Arriveranno tutti? Non è detto, chiaro, perché il mercato cambia direzione ogni ora. Ma su ognuno Ghisolfi ha stabilito una strategia, nella prospettiva di raggiungere un risultato concreto.

La Next Gen vale (altri) 60 milioni. Perché è quello che la Juventus conta di fare fra Soulé e Huijsen. Soldi che servono per dare l’assalto a Todibò, difensore del Nizza, ma soprattutto a Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta. Per quest’ultimo non sarà per niente facile, viste le dichiarazioni e le valutazioni dei Percassi, tutt’altro che vogliosi di rinforzare una concorrente per i primi quattro posti.

Il Fenerbahce è a un passo dalla firma di En-Nesyri. Il club turco, con José Mourinho in panchina, ha trovato l'accordo con il giocatore, ma manca ancora quello con il Siviglia. A margine di un evento, il presidente del club turco Ali Koç ha affermato: "Abbiamo amato moltissimo En-Nesyri, lo vogliamo ancora, ma la nostra pazienza sta finendo". Potrebbe approdittarne la Roma che rimane una delle destinazioni possibili per l'attaccante.