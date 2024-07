Lazio, Napoli, Berrettini, Di Maria: le ultimissime

Allo stadio "Zandengiacomo" di Auronzo di Cadore, la Lazio di Marco Baroni sfida la Triestina di Michele Santoni nella terza amichevole della pre-season. Ultimo test in terra veneta, prima del rientro a Formello, previsto per domani al termine della seduta mattutina. Si gioca oggi, domenica 21 luglio, alle ore 18.00.

Romelu Lukaku è candidato a diventare l'uomo più atteso della seconda parte della preparazione del Napoli. Arriverà a titolo definitivo non appena Osimhen saluterà per volare al Psg. Il ds Manna sta rifinendo in ogni dettaglio sia l'accordo con il giocatore (triennale da circa 10 milioni lordi a stagione, con i benefici del Decreto Crescita), sia con il Chelsea. Sarà un acquisto da circa 25 milioni, bonus compresi.

Matteo Berrettini trionfa all'Atp 250 di Gstaad. Il tennista romano travolge il francese in meno di un'ora di gioco con il punteggio di 6-3, 6-1. Nono trofeo in carriera per lui. Il match era stato sospeso per oltre 20 minuti a causa della forte pioggia.

Dopo aver vinto l'ennesimo trofeo con l'Argentina, Angel Di Maria ha salutato definitivamente la nazionale Albiceleste, chiudendo un capitolo della sua vita che andava avanti da ormai sedici anni. ll Fideo sembrava destinato a tornare in patria nel suo Rosario Central ma, dopo aver ricevuto minacce di morte, il suo futuro sarà ancora al Benfica, come annunciato da Rui Costa, presidente del club portoghese.