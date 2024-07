Roma, Lazio, FIGC e Arnaldi: le ultimissime

La Roma parte per Kosice senza Abraham e Smalling. I due inglesi sono out per problemi muscolari: per Chris lieve risentimento, per Tammy continua il fastidio ai muscoli addominali che già gli aveva fatto saltare l'amichevole con il Latina.

Il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore è terminato. L'ultima sessione fra le montagne guidata da mister Marco Baroni è infatti terminata in mattinata, col gruppo biancoceleste che è tornato a Roma. Alla seduta odierna non hanno lavorato col gruppo Cataldi, Dele-Bashiru, Gila e Tavares, con la squadra che ha svolto un lavoro prettamente aerobico.

Attraverso un comunicato, la FIGC ha fatto il punto sulla riunione tra le componenti federali che s'è svolta questa mattina a Roma per ridiscutere delle percentuali di rappresentanza in vista dell'elezione del nuovo presidente della Federazione prevista per il 4 novembre. Queste le parole di Gravina: "Verificate le posizioni di tutti, senza nemmeno parlare di richieste e di numeri specifici, sottoporrò al Consiglio Federale, già fissato per lunedì 29 luglio, la possibilità di convocare un’Assemblea per la modifica dello Statuto per favorire, nelle prossime settimane, un’approfondita e auspico fruttuosa riflessione sulle modifiche da attuare”.

Termina al primo turno l'avventura di Matteo Arnaldi al 'Plava Laguna Croatia Open Umag', il torneo Atp 250 che si sta svolgendo sulla terra battuta della città croata allo Stella Maris. Il 23enne di Sanremo, n.39 del mondo e testa di serie numero 8 del tabellone, cede 7-6 (8), 6-4 dopo due ore e 20' di gioco al francese Alexandre Muller.