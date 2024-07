Lazio, Roma, Napoli e Torino: le ultimissime

Nuno Tavares si è fermato nell’amichevole con il Trapani per un problema al flessore sinistro. Fino a questo momento, l'ecografia non ha evidenziato versamenti, con il terzino che si è sottoposto a sedute fisioterapiche. Oggi sono in programma gli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio. C’è un discreto ottimismo, ma le sensazioni dovranno essere confermate dai controlli odierni.

Tra la Roma e la Juventus è in atto un vero e proprio gioco di nervi. Un braccio di ferro per Matias Soulé che ancora non ha decretato un vincitore, ma che vede invece un articolato gioco di strategie per chiudere l’operazione strappando il prezzo migliore. La Roma fa sul serio con il suo nuovo rilancio a 28 milioni, se non dovessero bastare i giallorossi valuterebbero di virare su altri obiettivi.

La trattativa tra il Napoli e il PSG per Osimhen non decolla. Questione di cifre: i francesi non hanno intenzione di pagare la clausola da 130 milioni e anzi vogliono lo sconto; il Napoli è aperto a trattare ma non ad allontanarsi troppo dai parametri e una chiave sarebbe Lee Kang-In come parziale contropartita. Ma il Psg non vuole perdere il coreano.

Il Torino ha il suo nuovo attaccante, adesso è anche ufficiale. Tramite i propri canali ufficiali di comunicazione la società granata rende noto l'ingaggio del centravanti scozzese classe 1996 Che Adams. Per il 28enne firma su un contratto triennale, da svincolato, che gli garantirà oltre 2 milioni di euro netti a stagione.