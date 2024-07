Roma, Lazio, tennis e Liverpool: le ultimissime

Ennesimo cambio di programma per l'amichevole tra Roma e Tolosa. I giallorossi avrebbero dovuto giocare la loro terza amichevole, dopo Latina e Kosice, proprio contro i francesi il prossimo 27 luglio ad Ancona. La sfida, però, era stata annullata per motivi di ordine pubblico. Ora però ora si è deciso di ripianificarla. Il match si giocherà sempre di sabato 27 luglio alle ore 18, ma a Trigoria, a porte chiuse.

La Lazio saluta Kamenovic. Attraverso un comunicato ufficiale infatti, il club biancoceleste ha reso nota la cessione in prestito con diritto di riscatto del serbo all'Yverdon Sport Football Club. Si tratta della stessa società svizzera dove ha già giocato in prestito la seconda parte della scorsa stagione.

A pochi giorni dall'inizio del torneo olimpico, in programma al Roland Garros di Parigi dal 27 luglio al 4 agosto, Musetti è pronto a tornare sulla terra rossa. Lorenzo debutterà al secondo turno dell'Atp 250 di Umago contro l'argentino Marco Trungelliti. Si gioca mercoledì 24 luglio con campo e orario ancora da definire.

Caso in un torneo giovanile in Germania. Il Liverpool ha denunciato degli insulti razzisti verso un giocatore della formazione Under 18 dei Reds per due partite consecutive della Bundesliga Cup. Comportamenti razzisti che hanno portato i suoi compagni di squadra ad abbandonare il campo in entrambe le occasioni: prima nella partita contro i pari età dell'Hoffenheim, poi contro l'Eintracht Francoforte.