Roma, Lazio, Bologna e F1: le ultimissime

La famiglia Friedkin scende in campo per il nuovo stadio della Roma, in zona Pietralata. Domani, alle ore 12, i vertici del club giallorosso, rappresentati da Ryan Friedkin e del Ceo Lina Souloukou in persona, incontreranno il sindaco Roberto Gualtieri e i rappresentanti del Comune di Roma per discutere l'avanzamento del progetto del nuovo stadio di proprietà.

Suggestione dell'ultima ora per i biancocelesti. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, James Rodriguez sarebbe stato proposto da alcuni intermediari alla Lazio, oltre che al Real Betis e al Porto. Dopo aver rescisso il suo contratto con il San Paolo, il fantasista ex Real Madrid e Bayern Monaco vuole tornare in Europa.

Il Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Thijs Dallinga, centravanti ex Tolosa che nella scorsa stagione ha segnato 19 gol e regalato 5 assist in 44 partite giocate. Si tratta di un centravanti di buona tecnica e di ottima confidenza col gol, reduce da 73 reti nelle ultime 3 stagioni giocate.

Mattia Binotto è il nuovo capo del progetto Audi: l’annuncio è stato appena dato e l’ex team principal della Ferrari prende dal 1º agosto il comando della squadra che oggi si chiama Stake F1 Team KICK Sauber, ma che dal 2026 porterà in Formula 1 il glorioso marchio dei Quattro anelli.