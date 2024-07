Lazio, Roma, Napoli e Callejon: le ultimissime

È ormai comprovato l’interesse della Lazio per Laurienté, ma l’operazione è in stallo. Il Sassuolo chiede 15 milioni più bonus, i biancocelesti hanno stanziato 10 milioni. In settimana è previsto un altro contatto, ma i biancocelesti non sono disposti a rilanciare fino al prezzo fissato dai neroverdi. Il francese ha l’accordo con la Lazio (1,5 milioni di ingaggio) e spera nel via libera della società.

Secondo alcune indiscrezioni, è emerso un retroscena sul faccia a faccia a porte chiuse avuto da Soulè con il club bianconero. La Juve avrebbe fatto sapere al calciatore di volerlo cedere solamente in Premier League. "Se mi muovo da qui è solo per andare alla Roma", il sunto della risposta di Soulè.

Il Napoli si sfila dalla corsa per Mario Hermoso, difensore spagnolo classe '95 attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid. Attraverso i suoi canali social, il club partenopeo ha annunciato di non essere più interessato al difensore di Madrid.

Chiusa l'esperienza con il Granada, l'ex attaccante di Napoli e Fiorentina José Callejon ha deciso di accettare la proposta del Marbella (club di terza divisione spagnola).