Roma, Lazio, Sinner e Formula 1: le ultimissime

Dalle ore 12.00 di oggi la dirigenza della Roma si trova in Campidoglio per parlare del nuovo stadio. I vertici giallorossi sono in colloquio con il sindaco Gualtieri per un’accelerazione nei lavori sull’area di Pietralata e quindi nella presentazione del progetto definitivo. Oggi sugli account ufficiali della Roma sarà pubblicato il rendering del nuovo stadio a Pietralata.

L’Atletico Madrid sta prendendo Dovbyk del Girona che può a sua volta piombare su Castellanos. Per Taty a giugno era arrivata un’offerta di 13 milioni, si disse presentata dal City Group. Si pensò al Girona, società della holding del Manchester City. Lotito chiedeva 20 milioni per Castellanos e continua a chiederli ancora oggi.

Ieri Sinner è stato colpito da un violento attacco febbrile, con la temperatura salita fino a 38, condizioni che hanno portato il tennista e il suo entourage ad aspettare prima di volare a Parigi per le Olimpiadi. Nelle ultime ore però le sue condizioni sono migliorate: domani intorno all'ora di pranzo è atteso nella capitale francese con un volo proveniente da Nizza.

Ultima fatica prima della pausa estiva per la Formula 1, che sbarca nelle Ardenne per il GP Belgio, round numero 14 della stagione 2024. Si corre domenica 28 luglio alle ore 15.00 e la gara potrà essere seguita in diretta su Sky e NOW, mentre su TV8 in chiaro sarà possibile seguire gli eventi in differita.