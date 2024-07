Sinner, Lazio, Napoli e Casadei: le ultimissime

Clamoroso: Jannik Sinner salta le Olimpiadi di Parigi. Lo ha annunciato lo stesso campione azzurro. Sembrava stare meglio, il numero uno azzurro, tanto che oggi era stato annunciato il suo arrivo a Parigi, via Nizza, per domani alle 13. E invece Sinner ha dovuto rinunciare, come ha scritto sui social alle 17.

Fiocco rosa in casa Zaccagni: è nata la figlia di Mattia e di Chiara Nasti. L'annuncio social è arrivato dai diretti interessati, già genitori del piccolo Thiago. Anche la Lazio ha voluto fare le congratulazioni al suo attaccante e alla moglie.

E' il giorno delle visite mediche e della firma di Jesper Lindstrom con l'Everton. Un anno dopo averlo acquistato dall'Eintracht Francoforte per trenta milioni di euro, il Napoli ha ceduto il calciatore danese al club di Liverpool in prestito oneroso con diritto di riscatto. La società del presidente De Laurentiis incassa subito tre milioni di euro per la cessione a titolo temporaneo e poi, dovessero i toffees riscattarlo a fine stagione, altri ulteriori 22 milioni di euro per una operazione complessiva da 25 milioni di euro.

Fiorentina ma non solo. Il nome di Cesare Casadei è caldo in queste ore di calciomercato, con l'ex centrocampista dell'Inter che è in uscita dal Chelsea come dimostra la mancata convocazione per la tournée negli Stati Uniti dei Blues allenati da Enzo Maresca. Nelle ultime ore si è inserito anche il Torino, club che sta cercando la quadra per l'addio di Ivan Ilic in direzione Zenit San Pietroburgo.