Roma, Lazio, Monza e Douglas Costa: le ultimissime

In queste ore è avvenuto un nuovo rilancio del club giallorosso che potrebbe portare alla decisiva accelerata sul fronte Soulè, il quale da parte sua ha chiarito a tutti i soggetti coinvolti come voglia trasferirsi a Roma. La Roma è arrivata a offrire alla Juventus 26 milioni di euro di parte fissa, ai quali vanno aggiunti 4 di bonus.

Le entrate con le uscite, in casa Lazio per sperare in un altro arrivo servono cessioni che producano incassi, non solo prestiti che liberino posti. E’ da valutare la posizione di Cataldi, al centro di un caso insolito. La squadra lo considera capitano per diritto acquisito. La società, che non ha intenzione di incoronarlo, lo valuta tra i giocatori in uscita. Restano da piazzare Cancellieri, Akpa-Akpro, Basic, Fares e André Anderson.

Stefano Sensi ci riprova. Ripartirà da Monza. Lo farà per giocarsi un'altra occasione di una carriera iniziata da predestinato e bloccatasi poi troppe volte per infortunio. Un ragazzo sfortunato che ha enormi doti tecniche, un'intelligenza tattica degna della Nazionale e che adesso cerca una nuova chance di rilancio. Proprio in quel Monza dove aveva avuto ottima continuità, salvo fermarsi ancora per la frattura del perone.

Douglas Costa rescinde in maniera consensuale il proprio contratto con la Fluminense ed entra nel mercato dei giocatori svincolati. A 33 anni, l'ex esterno di Juventus e Bayern Monaco riparte nuovamente e sarà ora libero di trovare un nuovo club. Alla Fluminense, il brasiliano ha giocato nell'ultima stagione 22 partite, con un assist, vincendo la Recopa SudAmericana.