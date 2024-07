Napoli, Juve, Inter e Olimpiadi: le ultimissime

Nessuno paga ancora la clausola di Victor Osimhen e il centravanti parte con la squadra anche per Castel di Sangro. A poco più di tre settimane dall’inizio del prossimo campionato, la maglia numero 9 appartiene ancora al nigeriano, sottolinea il Corriere dello Sport, visto che il centravanti da più di un mese attende novità dal suo agente, Roberto Calenda, per fare le valigie. Il sogno di una vita era la Premier, poi si è fatta strada la pista PSG, ora si riapre quella araba, l’ultima presa in considerazione a inizio estate che, però, può diventare anche l’unica se nei prossimi giorni non dovesse ridursi la distanza tra domanda e offerta con il club di Parigi.

Dean Huijsen è a un passo dal Bournemouth. In queste ore la Juventus sta chiudendo con il club inglese, il cui direttore sportivo è l'ex Roma Tiago Pinto, per 15 milioni più bonus, Pinto ha avuto modo di conoscere il ragazzo lo scorso inverno, quando lo portò a Trigoria dietro suggerimento di José Mourinho, e adesso sta facendo di tutto per farlo trasferire in Inghilterra.

Negli ultimi giorni all’Inter è stato proposto Memphis Depay, svincolato dall'Atletico Madrid. Il giocatore sarebbe un nome gradito, ma i 5 milioni netti d'ingaggio richiesti sono alti. La strada non è spianata ma è una pista da tenere in considerazione, anche se in secondo piano. "Solo se l’Inter dovesse essere riuscita a fare spazio in attacco tra 15 giorni, e contemporaneamente il giocatore non avesse trovato l’accordo con altri club (c’è il Galatasaray in pressing), l’affare potrebbe aprirsi concretamente"

Nuovi sviluppi dopo il caos durante la gara che ha aperto il programma olimpico di Parigi 2024, persa 2-1 dall'Argentina U23 contro il Marocco. La federazione albiceleste, infatti, ha presentato un reclamo alla Fifa. Il direttore di gara, infatti, aveva annullato per fuorigioco il pareggio dell'Argentina realizzato nei minuti di recupero. A quel punto i tifosi del Marocco avevano invaso il campo e i giocatori erano rientrati negli spogliatoi, ma la gara non si è era conclusa. Bisognava ancora attendere il responso del Var per la rete del 2-2.