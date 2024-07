Lazio, Roma, Juve e Serie B: le ultimissime

La Lazio si appresta a giocare la quarta amichevole del precampionato e sabato sarà impegnata in Germania contro l'Hansa Rostock. Baroni è curioso di vedere come risponderà la squadra contro un avversario di livello più alto rispetto a quelli affrontati ad Auronzo. Il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare ad alcune pedine. Non saranno della partita Gila, Tavares, Castrovilli e Romagnoli. Il centrale ha un affaticamento agli adduttori, mentre l'ex viola sta svolgendo un lavoro personalizzato e il suo debutto è rimandato.

Samuel Dahl è pronto a cominciare la sua avventura alla Roma, un sogno che si realizza dopo essersi messo in mostra nel campionato svedese e aver strappato la prima presenza in nazionale. Alle 10.25 Dahl è sbarcato a Fiumicino accolto dai media, qualche tifoso e naturalmente dal club giallorosso che lo ha subito accompagnato alla Mater Dei per le visite mediche di idoneità sportiva.

È il giorno della prima uscita dell'era Motta in casa Juventus, con i bianconeri ospiti del Norimberga di Miroslav Klose al "Max-Morlock-Stadion". Calcio d'inizio previsto per le ore 17.00, la partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN.

Nel fine settimana di Ferragosto la Serie B prenderà ufficialmente il via. Con una nota ufficiale, la Lega B ha ufficializzato nella giornata di ieri date e orari dalla 1ª alla 4ª giornata del campionato 2024-25, che prenderà il via venerdì 16 agosto alle 20:30 con Brescia-Palermo: al ‘Rigamonti'.