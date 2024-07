Roma, Lazio, Bonaventura e Berrettini: le ultimissime

Matias Soulé sarà tra poche ore un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha trovato l'accordo totale con la Juventus e adesso sono in corso le ultime formalità burocratiche per mettere l'intesa nero su bianco e dare il via libera al giocatore a partire con destinazione Fiumicino. L’affare si è chiuso per una cifra complessiva di 30 milioni di euro. L'argentino percepirà uno stipendio di circa due milioni di euro netti a stagione per cinque anni.

Il futuro di Matteo Cancellieri, dopo l'ultima esperienza a Empoli, sarà ancora lontano dalla Capitale. L'esterno classe 2002 ha richieste dall'estero, dove a farsi avanti sarebbe stato il Rennes, ma soprattutto dall’Italia. Sono due club di Serie A in particolar modo ad aver mostrato interesse per l'ex Verona: il Parma e il Venezia.

Giacomo Bonaventura ha deciso: proseguirà la sua carriera in Saudi Pro League. Il centrocampista classe '89 dopo attente riflessioni ha sciolto le riserve e ha deciso di andare a Ryad per stringere un accordo con l’Al Shabab.

Matteo Berrettini ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann in semifinale dell'Atp di Kitzbuhel. Reduce dalla vittoria nel torneo svizzero di Gstaad, il 28enne romano punta a confermarsi. L'obiettivo è scalare il ranking migliorando la posizione numero 50 occupata attualmente.