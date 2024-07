Roma, Lazio, Napoli e Olimpiadi: le ultimissime

Artem Dovbyk ha detto sì alla Roma. L’incontro tra la dirigenza giallorossa e gli agenti del giocatore hanno portato ad un accordo di massima: l'ucraino percepirebbe circa 4 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, per un contratto quinquennale. Ghisolfi ha presentato una prima offerta da circa 26 milioni di euro, più bonus facili e sostanziosi che faranno lievitare la proposta finale sopra i 30 milioni. La Roma non vuole pagare i 40 milioni di clausola rescissoria, ma cercherà un punto di incontro probabilmente aggiungendo anche una percentuale sulla rivendita.

Il franco-algerino del Lione Mathis Rayan Cherki, ventuno anni da compiere il 17 agosto, trequartista e ala, è in scadenza nel 2025, è stato offerto alla Lazio. Aveva una valutazione di 25 milioni, ma la scadenza imminente deprezza il cartellino. Il Lione ne chiede quindi 20 e potrebbe scendere a 15.

Work in progress nel centrocampo del Napoli. Sono infatti tre i giocatori su cui il ds Manna ha messo gli occhi ed è deciso anche a portare a Castel Volturno. Per Gilmour ha già presentato un'offerta da circa 10 milioni di euro ma per ora il ds del Brighton l'ha rifiutata. Altro nome che piace al ds è quello di Brescianini del Frosinone (valutato 12 milioni) e David Neres del Benfica.

Dal Badminton ai tuffi, una lunga giornata di sport, la prima, delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la maestosa cerimonia d’apertura di ieri andata in scena sulle rive della Senna, oggi si inizia ufficialmente. Tutte le gare delle Olimpiadi sono in diretta su Discovery+; Eurosport1 e Eurosport2, Sky e Dazn. In diretta in chiaro su Rai2, Rai Sport e RaiPlay.