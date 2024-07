Lazio, Roma, Juve e Olimpiadi: le ultimissime

Amichevole in Germania per la Lazio di Baroni in vista della prossima stagione. Avversario di giornata sarà l'Hansa Rostock. Tanti assenti per l'allenatore biancoceleste. L'amichevole è in programma oggi, sabato 27 luglio alle ore 15:00, presso l`Ostseestadion di Rostock e sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN.

La nuova maglia della Roma firmata Adidas fa il suo esordio a casa. Questo pomeriggio alle 18 la squadra di De Rossi affronterà il Tolosa in amichevole tra le mura del Fulvio Bernardini. Dopo l'appuntamento in trasferta contro il Kosice, adesso i giocatori potranno indossare il nuovo kit nella capitale, aspettando il secondo che sarà presentato il primo agosto.

Solo Moise Kean e Kaio Jorge, almeno per ora. La Juventus non riesce a togliersi di dosso gli esuberi, inchiodati ognuno alla propria sedia con pochissime offerte se non nessuna. La vendita dei due attaccanti, in tal senso, è già stata salvifica: 13 milioni più 5 di bonus dalla Fiorentina per il primo, circa 7 dal Cruzeiro il secondo.

Inizia davvero male l'avventura olimpica della scherma italiana ai Giochi di Parigi. L'azzurra Giulia Rizzi è stata eliminata ai sedicesimi nella spada femminile dalla polacca Alicja Klasik. E anche Rossella Fiamingo, su cui tutta l’Italia contava per una medaglia, viene incredibilmente eliminata. La sua avventura a Parigi non è comunque finita, gareggerà ancora nella competizione a squadre.