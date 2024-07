Lazio, Roma, Berrettini e Olimpiadi: le ultimissime

Indicazioni positive per la Lazio di Marco Baroni, che ha superato con il punteggio di 0-3 l'Hansa Rostock grazie alle reti realizzate da Zaccagni, Castellanos e Tchaouna. Ora, il rientro in Italia per proseguire la preparazione in vista della prossima amichevole con il Frosinone in programma sabato 3 agosto alle 20.45 allo stadio Benito Stirpe.

Prima sconfitta stagionale per la Roma: dopo il 6-1 al Latina e il pareggio a Kosice, la squadra di De Rossi cade 1-0 a Trigoria contro il Tolosa. Nel bel mezzo del mercato, aspettando Soulé e Dovbyk, il tecnico giallorosso ha continuato le prove tattiche studiando soprattutto il nuovo arrivato Le Fée. Nella ripresa i rientri di Smalling e Abraham, che avevano saltato le prime due amichevoli per fastidi muscolari.

Continua il momento magico di Matteo Berrettini. Dopo aver trionfato a Gstaad, il 28enne tennista romano vince anche l'Atp 250 di Kitzbuhel, battendo in finale il francese Hugo Gaston (7-5, 6-3). Per Berrettini è il terzo trofeo della stagione, con altri punti preziosi incamerati per la sua risalita nel ranking e il rientro nella top 40.

Lutto alle Olimpiadi di Parigi dove Lionel Fatu Elika, team manager di un pugile di Samoa dei pesi massimi testa di serie ai Giochi è morto al villaggio degli atleti di Saint-Denis. Le Parisien parla di arresto cardiaco e citando fonti di polizia spiega come il tecnico "si trovava nella sua camera con un atleta quando ha accusato un malore verso le ore 10:20"e che"nonostante una rapida presa in carico da parte del personale medico è morto per cause naturali".