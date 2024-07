Lazio, Milan, Musetti e Formula 1: le ultimissime

Laurienté aspetta di conoscere il proprio futuro. Sono circolate voci, veritiere, riguardo al fatto che il Parma fosse alla finestra per capire la sua situazione, ma a quanto pare al momento i gialloblu non avrebbero avanzato offerte. Il giocatore non vedrebbe l'ora di firmare per la Lazio che offrirebbe per averlo circa 10 milioni di euro e ha già promesso all'atleta un contratto di più anni da circa 1,5 milioni di euro netti a stagione.

Brutte notizie per il Milan dagli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Alessandro Florenzi, vittima di un brutto infortunio al ginocchio durante la sfida amichevole vinta per 3-2 dai rossoneri contro il Manchester City. Il club ha reso noto che "Alessandro Florenzi è stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni il giocatore tornerà in Italia per effettuare l'operazione".

Meglio di così non poteva cominciare il cammino olimpico di Musetti. L'azzurro si è imposto in due set piuttosto facili contro uno stanco Gael Monfils: 6-1, 6-4 il punteggio finale. Adesso Lorenzo se la vedrà nel secondo turno contro l'argentino Navone che ha eliminato il portoghese Borges in due set.

Clamoroso ribaltone al termine del GP del Belgio: il vincitore della gara George Russell è stato squalificato a causa di un'irregolarità tecnica della sua monoposto, risultata più leggera rispetto al peso minimo imposto dal regolamento. La vittoria della gara di Spa viene così ereditata dall'altra Mercedes, quella del compagno di squadra Lewis Hamilton che era giunto secondo. Sale sul podio anche Charles Leclerc con la Ferrari.