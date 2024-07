Lazio, Roma, Napoli e Premier League: le ultimissime

La scelta di fare Zaccagni capitano ha creato disarmonie e turbamenti dentro lo spogliatoio della Lazio. I giocatori avevano indicato all’unanimità Cataldi, Baroni ha comunicato l’assegnazione della fascia all’azzurro prima dell’amichevole con il Rostock. Cataldi, per militanza e dinastia laziale, lo riteneva un diritto acquisito e così la squadra. Del caso Cataldi si occuperà il diesse Fabiani oggi al rientro a Formello, è previsto un confronto con il centrocampista. Il vertice servirà anche per definire il suo futuro, che sembra purtroppo, lontano dalla Lazio.

Roma e Artem Dovbyk sempre più vicini. il weekend è servito ai giallorossi per accelerare la trattativa, con il ds Ghisolfi che ha trascorso la domenica pomeriggio in compagnia di Alex Liundovskyi - agente del giocatore - per sistemare i dettagli dell'accordo. All’incontro ha presenziato anche l’intermediario italiano, Gabriele Giuffrida, altra figura non secondaria della negoziazione.

Michael Folorunsho fino al 2029: con tanto di sorrisi e stretta di mano a suggellare il nuovo patto con Aurelio De Laurentiis. Ora è ufficiale: il centrocampista della Nazionale ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. Prolungamento di due anni rispetto alla precedente scadenza e poi ritocco d’ingaggio.

Dopo Julian Alvarez, anche Kalvin Phillips vuole lasciare il Manchester City. Il centrocampista classe 1995 ha trascorso metà della scorsa stagione in prestito al West Ham, senza però incidere più di tanto, e adesso è alla ricerca di una nuova sistemazione. Stando a quanto riportato dal portale Football Insider, l'Aston Villa è tornato a farsi avanti, chiedendo al sodalizio dell'Etihad Stadium il trasferimento in prestito.