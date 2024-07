Roma, Napoli, Juve e tennis: le ultimissime

Sono terminate le visite mediche di Soulé presso la clinica Paideia, nella Capitale. Ora il calciatore firmerà il nuovo contratto che lo legherà alla Roma e sarà subito a disposizione di mister De Rossi. Per i Friedkin si tratta di un investimento da 30 milioni di euro, bonus compresi.

Alessandro Buongiorno, nuovo difensore del Napoli, è stato presentato questo pomeriggio al Teatro Tosti di Castel di Sangro. Tante dichiarazioni interessanti tra obiettivi, idoli e prospettive future. "Sogno di vincere e crescere tanto a Napoli. Ruolo? Ho giocato in tutte le posizioni in questi anni, negli ultimi anni soprattutto centrale a tre, ma posso fare anche il braccetto a sinistra o centrale mancino a quattro. Le sensazioni di questi primi giorni sono state positive, c'è un'atmosfera all'interno del gruppo di chi vuole risollevarsi e riscattarsi dalla scorsa stagione che è stata sotto le aspettative".

Brutte notizie per la Juventus e Thiago Motta: Fabio Miretti, infatti, si è procurato la frattura composta del terzo cuneiforme del piede destro. Un infortunio che arriva a soli pochi giorni dlla firma del rinnovo ufficiale fino al 2028 con i bianconeri. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 15 giorni.

Jasmine Paolini per la prima volta in carriera ha raggiunto il terzo turno delle Olimpiadi. Per un posto nei quarti di finale l'italiana attende ora la slovacca Anna Karolina Schmiedlova. L'incontro tra le tenniste, valido per il terzo turno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, andrà in scena martedì 30 luglio con orario e campo ancora da definire.