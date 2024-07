Lazio, Bologna, Milan e Olimpiadi: le ultimissime

On Air

All'uscita del Consiglio Federale che si è svolto oggi a Roma, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni alla stampa presente. Queste le sue parole sulla questione relativa al capitano biancoceleste e sul mercato: "Capitano? Io non ho imposto nessuno. Non entro nelle dinamiche dello spogliatoio. Il mercato? Parlate con il direttore. Non conosco i bilanci delle altre società, conosco i miei e mi pare di attenermi alle regole. Parlano i fatti. Se regalerò una sorpresa ai tifosi? Prenderò quello che serve”.

Riccardo Calafiori (22 anni) è un nuovo giocatore dell'Arsenal, ora è anche ufficiale. I Gunners hanno pubblicato tramite i propri account ufficiali di comunicazione la news dell'acquisto a titolo definitivo del difensore classe 2002, che arriva dal Bologna per circa 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Per il giocatore contratto a lungo termine.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo portiere, visto che Marco Sportiello, vice di Mike Maignan, ha rimediato un infortunio alla mano che gli ha impedito di partecipare all'amichevole con il Manchester City e che lo costringerà a stare fuori per almeno due mesi. Secondo quanto riportato da Sky, il club rossonero avrebbe effettuato un sondaggio con il Cagliari per Simone Scuffet.

Olimpiadi, Nel singolare maschile del torneo di tennis eliminato Vavassori, l’italiano è stato battuto in tre set dal norvegese Casper Rudd 4-6 6-4 6-3.