Lazio, Napoli, Juve e Olimpiadi: le ultimissime

La Lazio è concentrata sui recuperi di Mario Gila e Nuno Tavares dai rispettivi infortuni. Per ora dai giocatori arrivano segnali positivi, però da parte dello staff medico non c'è alcuna volontà di forzare i tempi di recupero per riaggregarli al resto del gruppo. Per quanto riguarda invece lo staff tecnico, si sta lavorando a un percorso atletico personalizzato. In questi giorni sono in programma nuovi accertamenti, che daranno una conferma medica alle sensazioni positive dell'ultimo periodo.

Victor Osimhen continua ad allenarsi con il Napoli, ma ormai da separato in casa. Ne è una prova evidente il fatto che fino ad ora abbia saltato tutte le amichevoli estive degli azzurri. Il nigeriano ha da tempo una trattativa aperta con il PSG, che però alla fine potrebbe chiudersi con un nulla di fatto. Nel frattempo, Antonio Conte sta assemblando la squadra ed è noto che abbia in mente Romelu Lukaku come 9 ideale per il suo scacchiere. il belga è di proprietà del Chelsea, a sua volta a caccia di un centravanti. Sta prendendo quota l'ipotesi di uno scambio: Osimhen a Londra, Lukaku alla corte del suo vecchio maestro Conte.

La Juventus ha presentato, tramite i propri canali social, l'away kit per il 2024/2025, ovvero la sua nuova maglia da trasferta. "Cosmic stripes, Juventus at the heart", scrive il club bianconero a commento delle immagini che ritraggono i giocatori con indosso la divisa. I colori dominanti solo il giallo ed il bianco, con le classiche tre strisce Adidas e i dettagli del logo in blu. Sui social, in attesa di vederla indossata dal vivo, si è già scatenato il dibattito.

Ancora guai e polemiche a causa dell'inquinamento della Senna. Le condizioni del fiume di Parigi hanno provocato il rinvio del triathlon maschile per Giochi Olimpici di Parigi 2024, che prevede una frazione di nuoto nella Senna. La competizione era in calendario oggi ed è stata spostata al 31 luglio, quando si svolgerà anche la prova femminile. Lo hanno comunicato l'organizzazione della manifestazione e la federazione internazionale di triathlon dopo le ultime analisi delle acque.