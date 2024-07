Roma, Napoli, Olimpiadi e Italvolley: le ultimissime

Florent Ghisolfi è in partenza da Ciampino, e per lui non sarà certo un viaggio di piacere. Il responsabile dell'area sportiva della Roma è infatti volato a Girona nella tarda mattinata di oggi per trattare personalmente con il club catalano il passaggio di Dovbyk in giallorosso. Una mossa importante e che certifica quanto le parti siano ormai vicine e stiano cercando la giusta quadra economica per arrivare alla fumata bianca.

Leo Ostigard è un nuovo giocatore del Rennes. Accordo ufficiale e annuncio da parte dei due club questa mattina. Il difensore norvegese ha firmato con il club francese un contratto fino al 2027. Il Napoli lo ha salutato così sui social: "Dalla Norvegia a Napoli, per sempre campione d’Italia. In bocca al lupo Leo".

Dopo il successo ottenuto all’esordio contro gli Stati Uniti, l’Italia batte nettamente la Croazia 14-11: la squadra di Sandro Campagna, dopo aver chiuso in svantaggio il primo quarto, ha dominato il resto della partita gestendo nel finale l'ampio margine di vantaggio guadagnato negli ultimi due quarti. La terza partita del girone vede come avversario il Montenegro: la sfida è in programma giovedì 1 agosto alle 16.35.

La nazionale italiana di pallavolo maschile vince senza patemi la seconda partita del torneo olimpico: gli azzurri del ct Fefè De Giorgi piegano in tre set l'Egitto con i parziali dei 25-15, 25-16 e 25-20, conquistando la qualificazione ai quarti di finale di Parigi 2024. Al debutto l'Italia aveva vinto e convinto, superando 3-1 il forte Brasile.