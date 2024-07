Roma, Lazio, Paolini e scherma: le ultimissime

On Air

Per il passaggio di Artem Dovbyk alla Roma ancora non ci siamo. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Girona ha infatti rifiutato l'offerta da 32 milioni di euro di parte fissa più 4 milioni di bonus, messa sul piatto dal club giallorosso nelle ultime ore. Dopo essersi preso un po' di tempo per riflettere e decidere, il club spagnolo ha dato la sua risposta, rispedendo al mittente la proposta e chiedendo 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Sarà la clinica Villa Mafalda a fornire tutti i servizi sanitari ai giocatori della Società Sportiva Lazio e durante le gare interne presso lo stadio Olimpico di Roma per la stagione 2024-25, grazie ad un accordo siglato tra il Presidente della Società biancoceleste Sen. Claudio Lotito e il Presidente della Casa di Cura, Prof. Paolo Barillari. L’annuncio è arrivato con un comunicato pubblicato sul sito dei biancocelesti.

Un'eliminazione a sorpresa, una delusione immensa: Jasmine Paolini esce dal singolare femminile per mano della slovacca Schmiedlova. Una sconfitta in tre set a sorpresa, arrivata dopo che l'azzurra aveva la chance di chiudere il conto avanti 5-4 e servizio. Per Jasmine resta il doppio con Sara Errani contro la coppia francese Garcia-Parry.

Dopo le deludenti prestazioni nelle gare individuali, le azzurre della spada si riscattano e volano in finale dopo aver battuto Egitto ai quarti e Cina al penultimo atto: il quartetto azzurro si giocherà la medaglia d'oro con la Francia padrona di casa.