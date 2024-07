Olimpiadi, Juve, Milan e Fiorentina: le ulrimissime

Un giorno storico per la spada femminile. L'Italia vince il primo oro della sua storia, battendo al Grand Palais di Parigi la Francia. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio regalano una pagina mitica allo sport italiano, vendicando la sconfitta dell'Italia contro la Francia sempre in finale ad Atlanta 1996.

La Juventus non cincischia più, la trattativa per Karim Adeyemi ora entra nel vivo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, le quotazioni dell'ala sinistra tedesca del Borussia Dortmund sono in netto rialzo: il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta architettando il blitz per il classe 2002, dopo aver tessuto i contatti con la famiglia e l’entourage del giocatore.

Si muove il Milan. Dopo l'arrivo del difensore Pavlovic, che ieri ha svolto le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto fino al 2029, i rossoneri sono vicini a chiudere l'accordo per Emerson Royal. Con il Tottenham ballano 2 milioni di euro e oggi si può arrivare alla felice conclusione delle trattative con un costo dell'operazione vicino ai 15 milioni di euro.

Si è conclusa la tournée in Inghilterra della Fiorentina di Raffaele Palladino: 2-2 contro l'Hull City, formazione di Championship, nel terzo e ultimo test Oltremanica prima del rientro in Italia. Gol di Dodo nel primo tempo, raddoppio di Kean nella ripresa, prima della rimonta firmata da Omar e Longman.