Lazio, Juve, Musetti e Tiro al piattello: le ultimissime

La Lazio lavora in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di mister Baroni ma anche sulle uscite. Tra i possibili partenti c'è anche Matteo Cancellieri finito nel mirino del Venezia. La società biancoceleste ha fissato il prezzo per lasciar andare il classe '02: un milione per il prestito, poi altri 9 circa eventualmente per l'eventuale acquisizione dell'intero cartellino.

Adrien Rabiot saluta ufficialmente la Juventus e lo fa attraverso un post sui suoi canali social, pubblicando un video con i momenti più significativi della lunga esperienza bianconera. Dopo aver visto scadere il contratto con la Vecchia Signora lo scorso 30 giugno, il centrocampista della nazionale francese ha deciso di non rinnovare l'intesa con la Juve, in attesa della chiamata giusta.

Lorenzo Musetti è l’unico tennista italiano ancora in corsa nel torneo di singolare delle Olimpiadi di Parigi Il carrarino - dopo aver battuto il francese Monfils e l’argentino Navone - supera in due set (6-4, 7-5) anche lo statunitense Fitz e vola ai quarti di finale del torneo olimpico.

Silvana Stanco ha vinto la medaglia d’argento nel tiro al piattello, al termine di una gara al cardiopalma, con il punteggio totale di 40 piattelli abbattuti su 50. La vittoria è andata ad Adriano Riano Oliva, che ha regalato la prima storica medaglia d'oro al Guatemala con 45 piattelli abbattuti su 50 record olimpico.