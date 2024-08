Roma, Lazio, Milan e Olimpiadi: le ultimissime

On Air

La Roma si prepara ad accogliere Artem Dovbyk. Grande attesa per l'arrivo in Italia del centravanti ucraino, futuro numero 9 della squadra allenata da De Rossi dopo l'accordo raggiunto col Girona. Ad ufficializzare che presto l'attaccante ucraino sarà un giocatore della Roma ci ha pensato il suo agente Alex Liundovskyi, che ha mostrato una foto della maglietta giallorossa con il numero 9 e il nome "Artem" scritto sul retro.

E ora il punto sul mercato della Lazio. Laurienté rimane in pole, c'è un accordo col francese a 1,5 milioni a stagione, ma bisogna ancora fare i conti col Sassuolo. L'alternativa biancoceleste è Fernandez-Pardo, gioiello del Gent ancora un po’ acerbo ma col fiuto del gol.

Alla fine ci ha pensato Chukwueze. Dopo il Manchester City, il Milan di Paulo Fonseca ha regolato in amichevole anche i campioni d'Europa del Real Madrid di Carlo Ancelotti con il punteggio di 1-0. Tante buone indicazioni per il tecnico portoghese da questa tournée americana in vista della prossima stagione.

Massimo Stano, campione olimpico uscente, finisce quarto ad un secondo dal podio. Vince l'oro Pintado, Ecuador. L’italiano ha subito un infortunio poco prima del traguardo