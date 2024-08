Roma, Lazio, Juve e Inter: le ultimissime

"Non prenderemo Rodriguez. È un ragazzo di 33 anni, negli ultimi anni non ha mai superato le 12 o 13 partite l'anno. Ha fatto un'ultima Coppa America discretamente bene, ma il nuovo metodo va verso giovani importanti. Prenderlo per uno o due anni porterebbe ad andare contro ogni logica, preferiamo fare altre scelte. Stiamo ricostruendo qualcosa di importante per il prossimo triennio per creare una squadra in grado di divertire i tifosi e centrare obiettivi importanti andando sui giovani". Così il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, ai canali ufficiali del club, chiude la porta al colombiano.

Le condizioni atletiche di Dovbyk dovrebbero essere buone anche se i test clinici e atletici ai quali lo sottoporrà la Roma nelle prossime ore forniranno un responso più attendibile. La sensazione è che De Rossi lo porterà già sabato a Rieti per la partita contro l’Olympiacos. Ma non è detto che lo utilizzi: di questo parlerà al giocatore dopo il primo allenamento a Trigoria. Per l’esordio potrebbe anche aspettare la settimana di ritiro in Inghilterra, quando gli avversari saranno il Coventry (a porte chiuse) e l’Everton.

Via all’assalto a Koopmeiners. La Juve fa sul serio e si gioca la prima carta pesante al tavolo della trattativa: la prima mossa ufficiale è un’offerta da 45 milioni. Basterà per abbattere il muro dell’Atalanta? Difficile, molto difficile, visto che la Dea non arretra dalla richiesta di 60 milioni, la quota identificata fin dall’inizio di questa storia che sta diventando ormai una telenovela del mercato.

A meno di un anno dal ritiro dal calcio giocato, Samir Handanovic è ufficialmente il nuovo allenatore della squadra Under 17 dell'Inter. Il portiere sloveno, dopo aver appeso i guantoni al chiodo, era rimasto comunque in orbita nerazzurra nelle vesti di osservatore.