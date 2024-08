Carini, De Gennaro, Bellandi e Musetti: le ultimissime

Succede tutto in pochi minuti. Angela Carini si ritira, dopo 46 secondi contro Khelif, per un paio di colpi presi. Si commuove e dice: "Non è giusto”. Di questo caso si parla, a Parigi e non solo, da giorni. L'algerina Imane Khelif è un pugile con forti caratteristiche ormonali maschili che lo scorso anno era stata esclusa dai Mondiali dopo aver fallito appunto la verifica ormonale che aveva constatato i cromosomi XY. Stavolta i controlli dell'atleta venticinquenne erano ok, tanto che il Cio le ha permesso di combattere perché i parametri sono cambiati.

Giovanni De Gennaro trionfa nella finale della canoa kayak slalom. Un successo che riporta un azzurro sul gradino più alto del podio delle Olimpiadi a dodici anni di distanza dall'impresa di Daniele Molmenti, oggi dt della Nazionale, ai Giochi di Londra 2012.

Giornata memorabile per i colori azzurri alle Olimpiadi di Parigi: dopo il trionfo di De Gennaro nella canoa slalom, la judoka Alice Bellandi ha vinto la medaglia d'oro nella categoria -78 kg. In finale l'azzurra ha battuto l'israeliana Inbar Lanir, sanzionata con tre shido.

Lorenzo Musetti non si è fermato e ha eliminato anche Zverez centrando la semifinale olimpica di Parigi 2024. La sfida al tedesco (campione olimpico in carica) sembrava proibitiva, ma il toscano ha vinto la battaglia con il punteggio di 7-5 7-5.