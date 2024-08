Lazio, Napoli, Fiorentina e Inter: le ultimissime

Superata quota 23 mila abbonamenti in casa Lazio. Il nuovo obiettivo è quello di andare oltre la quota 25 mila tessere. Esaurite Curva Nord e Tribuna Tevere Parterre Laterale, il ritmo un po' a rilento rispetto alle prime settimane, ma resta il secondo migliore degli ultimi dieci anni.

Non c'è solo Lukaku nei pensieri di Antonio Conte, ma anche altri 3/4 innesti in grado di rendere l'organico in linea con le sue esigenze. Il mister salentino non vuole una rosa di 24/25 calciatori con elementi a lui non graditi, ma di 18/19 tutti allo stesso livello. Conte vuole sfoltire la rosa. Juan Jesus, Simeone e Mario Rui sono a fine ciclo mentre Natan, Cajuste, Cheddira e anche Ngonge non hanno ancora convinto del tutto.

La Fiorentina sembra essere tornata su Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese resta un obiettivo di mercato della società viola, intenzionata a rinforzare il proprio pacchetto offensivo in questa sessione di calciomercato. Al momento il giocatore è ai box per un problema all'adduttore facilmente superabile.

Prima tegola per Mehdi Taremi da quando è arrivato all'Inter. Il grande protagonista dell'estate dei nerazzurri, a suon di gol, si è infatti fermato per un guaio muscolare, come annunciato dalla società: "Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.”