Lazio, Orsato, tennis, Olimpiadi: le ultimissime

Per Laurienté del Sassuolo ci sono stati contatti e incontri, ma è un classe 1998, ha compiuto 25 anni e per essere tesserato va liberato un posto tra gli “over”. Si continua a trattarlo, deve scendere il prezzo fatto da Carnevali: «15-20 milioni». Il Fenerbahçe non c’è, il Marsiglia sì. Il francese vuole restare in Italia.

Daniele Orsato si è dimesso dalla CAN. Dopo giorni di riflessione, tentennamenti, titubanze, ripensamenti, l'ex arbitro internazionale (ha diretto anche agli ultimi Europei in Germania) ha mandato la lettera nella quale annuncia il ritiro, dimissioni accettate. Per lui adesso futuro da decifrare, molti (Figc compresa) spingono perché entri come vice nella Commissione guidata da Rocchi, con ricadute tutt'altro che prevedibili.

Dopo la semifinale conquistata nel tabellone di doppio femminile da Jasmine Paolini e Sara Errani, anche Lorenzo Musetti regala all'Italia la possibilità di giocarsi una sfida per la medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Per un posto in finale l'azzurro sfiderà Novak Djokovic: l'incontro andrà in scena venerdì 2 agosto e aprirà il programma della sessione serale sullo Chatrier a partire dalle ore 19:00.

Mattinata di paura presso la Paris La Défense Arena. La nuotatrice slovacca Tamara Potocka è crollata al suolo appena è uscita dalla piscina. Cosciente, la 21enne, alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi, è stata portata via in barella e sottoposta ad assistenza respiratoria con la mascherina per l'ossigeno. Alcuni parlano di un possibile problema legato all'asma.