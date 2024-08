Lazio, Roma, Juve e Torino: le ultimissime

L'edizione odierna de Il Messaggero scrive come il "2005 forte" che Lotito ha in pugno potrebbe essere Assane Diao, stellina del Betis e dell'Under 21 della Spagna. Il ragazzo, si legge, è un'ala sinistra che ha debuttato nella Liga lo scorso settembre, mettendo a referto 4 reti in 24 presenze (2 delle quali nelle prime 2). La dirigenza andalusa ha blindato il suo gioiellino con una clausola da 30 milioni, motivo per cui ne potrebbero servire almeno la metà per convincerla a lasciarlo partire.

Il primo pensiero di Ghisolfi è quello di rinforzare il pacchetto arretrato andando alla ricerca di un difensore che conosca già il nostro calcio e possa risultare molto utile alla causa. Ed ecco allora che rispunta il nome di Arthur Theate. L’ex difensore del Bologna potrebbe portare alla retroguardia la fisicità necessaria che serve all’allenatore della formazione della Capitale.

La Juventus di Thiago Motta scenderà in campo oggi per l'amichevole contro i francesi del Brest reduci dall'amichevole persa a Castel di Sangro contro il Napoli. La partita andrà in scena oggi, sabato 3 agosto, alle ore 21 allo stadio Adriatico di Pescara e si potrà seguire in diretta su Dazn.

Il Toro sogna Bijol, ma i 20 milioni chiesti dall'Udinese sono considerati troppi. Ecco dunque che Vignati potrebbe virare su Rodrigo Becao, vecchia conoscenza del campionato italiano proprio con la maglia dell'Udinese.