Lazio, Roma, Coppa Italia e Olimpiadi: le ultimissime

La Lazio di Marco Baroni sarà impegnata questa sera in un’amichevole contro il Frosinone. Un test importante per capire il livello della squadra in vista dell'esordio in Serie A contro il Venezia, in programma il prossimo 18 agosto. La partita si terrà alle ore 20:45 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Altra amichevole internazionale per la Roma di Daniele De Rossi per preparare al meglio la nuova stagione: i giallorossi se la vedranno infatti contro l'Olympiacos, squadra vincitrice dell'ultima Conference League. L'amichevole Roma-Olympiacos andrà in scena oggi alle ore 17 allo stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno di Rieti.

Prende il via oggi la stagione 2024/2025 con le prime due gare del primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Alle 18:00 è, infatti, in programma Carrarese-Catania, mentre alle 20:30 Torres-Mantova. Domani, invece, spazio a Cesena-Padova alle 20:30 e Avellino-Juve Stabia alle 20:45.

La partenza faticosa, poi lo slancio nella parte centrale: Marcell Jacobs è in semifinale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi ma non è andato benissimo in batteria. Lui lo sa, come sa che per arrivare in finale (almeno) deve cambiare passo e non si nasconde. "Non mi sono piaciuto per niente, le sensazioni non erano ottime. Sono rimaste un po' pesante, non sono riuscito a lasciarmi andare”.