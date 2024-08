Roma, Napoli, Juve e Olimpiadi: le ultimissime

Dopo l'amichevole contro l'Olympiacos, in programma per oggi pomeriggio, la Roma partirà per la seconda parte del ritiro estivo in Inghilterra. I giallorossi svolgeranno le loro sedute a St. George's Park, il centro nazionale della Federcalcio inglese. In Inghilterra, la Roma affronterà il Coventry il 6 agosto alle 18 e l'Everton al Goodison Park il 10 agosto alle 18. L'allenatore ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la seconda parte del ritiro estivo. L'unico escluso è Karsdorp, mentre Dovbyk e Shomurodov arriveranno in ritardo in attesa di ricevere il visto dalle rispettive ambasciate.

Quinta e ultima amichevole estiva per il Napoli. Alle 18.30 sfida agli spagnoli del Girona allo stadio Patini, ultimo test prima dell'esordio di sabato prossimo in stagione contro il Modena per i trentaduesimi di Coppa Italia.

Altro indizio sul futuro ormai deciso di Federico Chiesa. L'esterno della Juventus non è stato convocato da Thiago Motta per l'amichevole di questa sera a Pescara contro il Brest. Ennesima conferma sulla previsione dell'addio da parte di Chiesa. Un epilogo chiaro già dopo l'ultimo incontro con Thiago Motta.

A causa "della forte pioggia delle ultime due notti, particolarmente intensa a Parigi, e del conseguente previsto peggioramento della qualità dell'acqua" della Senna, oggi gli organizzatori delle Olimpiadi 2024 hanno deciso di annullare l'allenamento di triathlon per la prova di staffetta mista, in programma per lunedì 5 agosto. Si svolgeranno quindi solo gli allenamenti della corsa e del ciclismo, le altre due discipline del triathlon.