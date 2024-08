Lazio, Serie B, Tennis e Volley: le ultimissime

On Air

Cancellieri è in partenza da Roma. Su di lui c'è mezza Serie A e non solo: Como, Cagliari, Venezia, Rennes e si è aggiunto anche il Genoa. Si aggiudica il giocatore chi fa la miglior offerta. Lotito punta a cederlo in prestito oneroso (un milione) con riscatto ad almeno 6 milioni.

Colpo in difesa per il Sassuolo. Stando a quanto riferito da Sky Sport, Fabio Grosso si prepara ad accogliere Matteo Lovato. L'operazione tra il club neroverde e la Salernitana è in chiusura, la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto.

Sara Errani e Jasmine Paolini disputeranno la finale per l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 contro le russe Andreeva/Shnaider. La partita si disputerà oggi sullo storico palcoscenico del Philippe Chatrier, come terzo incontro dalle ore 12.00 quindi nel pomeriggio inoltrato.

L'Italia fa la voce grossa e batte la Turchia con un secco 3-0 nell'ultimo impegno del girone per le alle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre del volley partono alla grande, aggiudicandosi il primo set 25-14, ripetendosi nel secondo 25-16: nel terzo le turche lottano per prolungare la sfida, ma l'ace di Egonu chiude i conti 25-21.