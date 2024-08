Lazio, Napoli, Juve e MotoGP: le ultimissime

La Lazio ha bisogno di sbloccare il mercato in uscita, ma non sembrano esserci novità importanti. Basic non ha avuto richieste, è tornato quest'estate dai sei mesi alla Salernitana. Akpa-Akpro, in scadenza nel 2025, vorrebbe tornare al Monza. La pista Verona per il momento è congelata: se andasse via in prestito si liberebbe poi a zero. Fares ha un contratto fino al 2026. Il Partizan era pronto ad acquistarlo quando la Lazio era forte su Bazdar. Poi l'operazione è saltata.

Il Napoli batte la Casertana per 1-0 nell'allenamento congiunto di quest'oggi. A risolvere la contesa ci ha pensato Gianluca Gaetano, con le valigie in mano in direzione Cagliari, a undici minuti dalla fine.

La telenovela Chiesa non è di immediata risoluzione. Servirà ancora del tempo, e non ce ne è più molto, per trovare una strada condivisa senza strappi o tensioni, considerando che i rapporti tra l’entourage dell’attaccante e Giuntoli restano buoni e il desiderio è quello di cercare una sistemazione soddisfacente per Federico. Nelle prossime ore il procuratore del calciatore sarà di nuovo in Italia per un confronto con la Juve dopo il blitz in Inghilterra, che al momento non ha scatenato vere e proprie offerte per l’ex viola.

Enea Bastianini si impone anche nel Gran Premio di Silverstone, facendo bis dopo il successo ottenuto nella Sprint. In Gran Bretagna il più grande della MotoGP è il numero 23, prossimo all'addio a Ducati.