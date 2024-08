Lazio, Roma, Scamacca e Olimpiadi: le ultimissime

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lazio ha rivelato qualche indizio su quella che sarà la sua terza maglia per la stagione che inizierà tra pochi giorni. La prima, come di consueto sarà celeste, la seconda blu, mentre la terza sarà gialla, con qualche dettaglio retrò, scritte in rilievo come la prima e bordino scuro che crea distacco. Il kit sarà ufficialmente svelato il 7 agosto.

Con la richiesta del Milan per Abraham si aprono nuovi scenari di mercato. Se fino a pochi giorni fa la Roma voleva solo incassare cash da indirizzare su altre operazioni, adesso un’idea che potrebbe intrigare è quella di chiedere al club rossonero un esterno alto. Alexis Saelemaekers è in fase di valutazione: non riscattato dal Bologna alla fine della scorsa stagione, l’esterno belga di 25 anni rientra perfettamente nei parametri finanziari della società giallorossa.

L’amichevole contro il Parma è stata disastrosa per l’Atalanta di Gasperini. Al di là della sconfitta, è l’infortunio a Gianluca Scamacca a complicare i piani dell’allenatore. L’attaccante ha subito la rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale e del menisco. L'attaccante romano verrà operato nelle prossime ore: i tempi di recupero sono almeno di sei mesi.

Grande giornata per la ginnastica italiana. La medaglia d'oro di Alice D'Amato non è l'unica impresa di giornata della disciplina: a Parigi la squadra azzurra festeggia anche la medaglia di bronzo di Manila Esposito. Mai, nella storia delle Olimpiadi, due ginnaste italiane erano finite sul podio nella prova della trave.