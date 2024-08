Lazio, Napoli, Juve e Olimpiadi: le ultimissime

“He’s back”, scrive la Lazio sui propri profili social. Mario Gila è tornato in campo al servizio di Marco Baroni. Dopo l’infortunio di inizio ritiro (frattura all’alluce del piede sinistro), lo spagnolo si è rivisto in gruppo a Formello. Il tecnico biancoceleste, però, è stato chiaro: massima prudenza, l’obiettivo sarà riaverlo per l’ultima amichevole contro il Cadice. Il 18 agosto c’è l’esordio in campionato contro il Venezia, non si può rischiare.

Billy Gilmour, professione centrocampista, scozzese di 23 anni di proprietà del Brighton. Un campionato con De Zerbi alle spalle. È questo l’obiettivo del Napoli, pronto a sborsare tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

Hans Nicolussi Caviglia è vicinissimo dal passaggio dalla Juventus al Venezia. i due club hanno raggiunto l'accordo e nelle prossime ore ci sarà il via libera per le visite mediche e la firma sul contratto che legherà il centrocampista ai lagunari.

Nadia Battocletti torna ufficialmente quarta. Nella notte la giuria di World Athletics ha accolto il ricorso del Kenya in merito alla squalifica di Kipyegon, accusata di aver spinto l'etiope Tsegay. A quel punto l'Italia, che aveva beneficiato della punizione dell'atleta del Kenya con il bronzo di Battocletti, ha presentato controricorso che però è stato bocciato.