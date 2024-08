Roma, Lazio, Napoli e Olimpiadi: le ultimissime

Quinta amichevole stagionale per la Roma di De Rossi che oggi affronterà il Barnsley, club della League One, terza serie del campionato inglese. Il match si terrà oggi, martedì 6 agosto, con calcio d'inizio alle ore 18 italiane al St. George Park.

L'ultimo colpo, se sarà uno solo e se colpo sarà, verrà servito freddo dalla Lazio. Ci sono profili seguiti o sondati, altri ai limiti del possibile. Uno di questi, da tempo, è Vitor Roque del Barcellona, crack brasiliano classe 2005. Si è passati da impossibile a concepibile perché l’attaccante è in uscita e anche perché dalla Spagna svelano che l’Italia e la Lazio sono tra le destinazioni gradite. Lo ha scritto il portale catalano “Sport”. Il Barcellona non sta valutando la cessione in prestito, potrebbe farlo a fine mercato ma chiede 40 milioni.

Mario Rui non è rientrato insieme con il gruppo nel ritiro di Rivisondoli e oggi non ha partecipato alla seduta di allenamento andata in scena sul campo dello stadio Patini, dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da Conte. Il mancino portoghese è in uscita dal Napoli e secondo un accordo con il club le parti si rivedranno dopo la partita con il Modena di sabato, in Coppa Italia, per definire il futuro.

Fine delle Olimpiadi per Rana Reider. Al coach di Marcell Jacobs e Andre De Grasse è stato revocato l’accredito ai Giochi da parte del Comitato olimpico nazionale canadese in quanto accusato di abusi sessuali.