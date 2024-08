Lazio, Atalanta, Atletica e Pallanuoto: le ultimissime

On Air

Due settimane ancora all’inizio del campionato, procede la campagna abbonamenti in casa Lazio che si avvia verso la fine. La speranza è di raggiungere quota venticinquemila, non poi così lontana. Al momento, come riferito dalla radio ufficiale del club, il dato ha registrato 24.100 tessere sottoscritte.

Dopo sette anni e mezzo, Hans Hateboer lascia l'Atalanta. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Dea ha reso nota la cessione del laterale olandese in Francia: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Stade Rennais FC il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Hans Hateboer, 30enne laterale destro olandese che in maglia nerazzurra ha totalizzato complessivamente 245 presenze

La prima Olimpiade di Larissa Iapichino inizia nel migliore dei modi: la primatista indoor di salto in lungo trova immediatamente la misura per qualificarsi alla finale con un salto di 6.87 mt che la porta direttamente in finale.

Termina l'avventura del Setterosa alle Olimpiadi di Parigi. Ai quarti di finale l'Italia della pallanuoto femminile non riesce a superare lo scoglio Olanda, che si è aggiudicato il match con il punteggio finale di 11-8.