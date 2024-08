Lazio, Inter, Fenerbahce e Olimpiadi: le ultimissime

La Lazio ha presentato anche la seconda maglia. In vista della prossima stagione i biancocelesti, in trasferta, si coloreranno di giallo con una casacca che richiama per dettagli la prima maglia, quella celeste, con i bordini di maniche e colletto blu scuri e con le scritte 'S.S. Lazio' che si alternano orizzontalmente all'altezza del busto.

Adesso è ufficiale: Valentin Carboni è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Ad annunciarlo è stata l'Inter con un comunicato sul proprio sito: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione”.

Al Fenerbahce non basta il cuore per evitare una beffa in extremis. È sfumato al 91' un prezioso pareggio in trasferta contro il Lille nell'andata della semifinale delle qualificazioni alla prossima edizione di Champions League. Un risultato che lascia comunque assolutamente aperte le chance di accesso alla finale. Si ripartirà da un risultato aperto in occasione della sfida di ritorno, in programma martedì 13 agosto

La prima gara di oggi, 7 agosto, è la staffetta mista della marcia. Un inedito in cui l'Italia conferma Massimo Stano e Antonella Palmisano: il via dalle 7.30, per le strade di Parigi. I due campioni olimpici di Tokyo, nelle loro gare individuali della 20 km non sono riusciti a salire sul podio. E non ci sono riusciti neppure stavolta: dopo essere stati a lungo terzi, sono crollati nell'ultima frazione di Palmisano chiudendo sesti.