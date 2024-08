Lazio, Roma, Juve e Olimpiadi: le ultimissime

Cinque esuberi e non riguardano il nodo della lista di Baroni, da cui deve uscire almeno un altro nome per fare posto a un acquisto “over 22”. Lotito aspetta le cessioni di Fabiani. Akpa Akpro, Cancellieri, Fares, Basic e Andrè Anderson possono generare, da qui a fine agosto, un tesoretto di 15 milioni utile per il mercato in entrata.

Karsdorp al Besiktas? L’affare si può fare. O almeno se lo augura la Roma che sta aspettando novità riguardo i contatti tra il club turco e il terzino destro, rimasto a Roma da esubero e lontano dalla squadra allenata da Daniele de Rossi. Il club che ha preso anche in estate Ciro Immobile adesso è in pressing sul giocatore per cercare di convincerlo ad abbassare le sue richieste economiche riguardo lo stipendio.

Una foto dell'istante successivo a un gol, l'esultanza per l'emozione della rete, la maglia bianconera indossata e lo sguardo fiero verso gli spalti. Uno scatto social pubblicato pochi minuti fa su Instagram da Federico Chiesa stupisce tutti. Un post a sorpresa nei giorni in cui il suo futuro legato alla Juventus è già stato deciso.

’Ci fidiamo degli organizzatori e delle professionalità medico-scientifiche deputate ai controlli della Senna, ma preferiamo evitare rischi di contaminazioni di qualsiasi genere provando il campo gara”. Il coordinatore tecnico della nazionale di nuoto, Stefano Rubaudo, parla così della Senna in vista della 10 chilometri.