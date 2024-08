Lazio, Volley, Ciclismo e Hockey: le ultimissime

La Lazio pareggia 1-1 al St. Mary contro il Southampton nella sesta e penultima amichevole pre campionato. Sono i padroni di casa ad andare subito in vantaggio con Brereton Diaz. I biancocelesti agguantano il pari poco dopo la mezz’ora con una grande acrobazia di Castellanos da fuori area. Nel secondo tempo da segnalare due legni colpiti da Isaksen e Castellanos oltre che una rissa all’ora di gioco che ha portato alle espulsioni di Romagnoli e Alcaraz.

La nazionale maschile di pallavolo è tornata in campo dopo il clamoroso successo in rimonta di lunedì contro il Giappone. Questa volta però all'Italia non è riuscita a riprendersi dopo un inizio negativo, arrendendosi alla Francia padrona di casa dopo tre set. L'Italvolley tornerà in campo venerdì per provare a vincere la medaglia di bronzo.

L'Italia è medaglia di bronzo nell'inseguimento a squadre del ciclismo su strada! Nella finale per il terzo e quarto posto gli azzurri - Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Milan e Jonathan Milan - hanno battuto la Danimarca.

Un fine Olimpiadi da incubo per un giocatore australiano di hockey su prato, che dopo l'eliminazione della sua nazionale dal torneo di Parigi 2024 per mano dell'Olanda è stato arrestato nella notte scorsa nella capitale francese. Secondo il giornale 'Daily Telegraph' si tratterebbe del 28enne Thomas Craig, che ieri sera sarebbe uscito dal villaggio olimpico assieme ad alcuni compagni per andare in giro per Parigi. Colto in flagrante mentre tentava di acquistare cocaina, è stato fermato dalle forze dell’ordine