Lazio, Juve, Atalanta e Olimpiadi: le ultimissime

Se si pensa all'Hellas Verona di Marco Baroni uno dei nomi che viene subito in mente è quello di Michael Folorunsho. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e di fede laziale, nel 2017 si svincolò per intraprendere un cammino che, iniziato con la Virtus Francavilla, lo ha portato nel giro di sei anni a essere acquistato dal Napoli. Oggi, però, in casa partenopea per lui non ci sarebbe spazio, nonostante il rinnovo. Da tempo i tifosi della Lazio invocano un suo ritorno. La presenza di Baroni in panchina potrebbe essere un'occasione per imbastire una trattativa.

Uno dei grandi obiettivi sul mercato in entrata per la Juventus si chiama Jean-Clair Todibo (24 anni). Il difensore francese classe 1999 è in rotta con il Nizza e sta facendo quanto in suo potere per riuscire a lasciare la compagine transalpina e unirsi ai bianconeri.

In mattinata si sono svolte le visite medico sportive presso la clinica 'La Madonnina' di Milano per Mateo Retegui, nuovo centravanti dell'Atalanta. Dopo aver raggiunto ieri l'accordo col Genoa grazie a un'offerta da 22 milioni di euro, la società bergamasca questa mattina sta facendo sottoporre il centravanti classe '99 ai test fisici, ultimo passaggio prima delle firme.

Nello sprint finale della 10 km di nuoto di fondo l'olandese Sharon van Rouwendaal supera l'australiana Licia Johnson nelle ultime bracciate, l'italiana Ginevra Taddeucci è medaglia di bronzo.