Lazio, Fiorentina, Juve e Pallanuoto: le ultimissime

On Air

Sta per sbloccarsi il mercato in uscita della Lazio: Mohamed Fares, dopo essere stato vicino al Partizan Belgrado, adesso ha ricevuto un sondaggio da parte dei greci del Panserraikos, club che milita in Super League, la massima divisione.

La Fiorentina cerca un portiere. Il nome più apprezzato ad ora è quello dello svincolato David De Gea, favorevole all'ipotesi di trasferirsi a Firenze. La richiesta del classe 1990 è di 2 milioni di euro più 1 legato ai bonus con opzione a proprio favore per la stagione 2025-2026. Così da guadagnare 3 milioni più 1 di bonus. La società riflette.

Galeno si avvicina alla Juventus. C’è voluto relativamente poco per trovare un’intesa di massima per uno stipendio da 3 milioni netti a stagione. La Juve sta preparando al Porto un’offerta da 30 più bonus, raggiungibili tramite le prestazioni individuali e di squadra ed è convinta possa bastare per convincere il nuovo presidente Villas-Boas.

Termina ai quarti di finale la corsa alle medaglie per Settebello alle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri cadono ai rigori contro l'Ungheria, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 9-9. Peccato per il Settebello e peccato anche per un palese errore arbitrale che ha penalizzato l'Italia annullando il 3-3 di Condemi assegnando un rigore contro agli azurri.