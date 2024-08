Lazio, Napoli, Juve e Olimpiadi: le ultimissime

In casa Lazio ci si è resi conto che serve un centravanti. Boulaye Dia non è mai uscito dai radar, la sua candidatura sta riprendendo quota. È un attaccante centrale atipico, si può muovere anche da esterno o sottopunta, ha caratteristiche non troppo lontane da quelle di Noslin.

Il Napoli si prepara a scoccare una freccia: David Neres, il giocoliere del Benfica. Un brasiliano di 27 anni che secondo i piani porterà qualità, imprevedibilità, assist, gol e corsa all'attacco. Un giocatore atteso da Antonio Conte per rinforzare anche la batteria degli uomini che dovranno agire alle spalle del centravanti.

Giornata speciale per Nicolò Savona, che oggi firma il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029. Una firma che per lui ha un valore doppio, perché da oggi Nicolò sarà inserito in pianta stabile nella rosa della Prima Squadra. Nato ad Aosta nel 2003, Bianconero da quando era bambino, Nicolò ha saputo far tesoro negli anni dell’esperienza in tutte le giovanili, poi con la Primavera e, già dalla stagione 22/23, con la Next Gen.

Ruggero Tita e Caterina Banti hanno conquistato la medaglia d'oro nella specialità Nacra 17 della vela, il cui programma si è svolto a Marsiglia. Dopo l'oro di Tokyo 2020 gli azzurri si sono quindi confermati campioni olimpici.