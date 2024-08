Lazio, Fiorentina, Atalanta e Olimpiadi: le ultimissime

Tavares c’è. Dopo tre settimane dal problema al flessore della gamba sinistra rimediato ad Auronzo di Cadore, il terzino portoghese questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. Baroni può contare su di lui nella prossima amichevole contro il Cadice di sabato e soprattutto nell’esordio in campionato tra dieci giorni con il Venezia.

La Fiorentina è vicina a completare un colpo di mercato di grande prestigio con l'arrivo di David De Gea. Dopo un anno senza squadra, a seguito della scadenza del suo contratto con il Manchester United, il portiere spagnolo è ormai a un passo dalla firma con il club viola.

Si fa sempre più intricata la vicenda legata a Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è corteggiato da tempo dalla Juventus e, a rompere una fase sostanzialmente di stallo che dura da diverse settimane, ci ha pensato ieri il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini con la sua intervista a L'Eco di Bergamo: "Ha già un accordo con la Juventus, si sente stressato e ha deciso di non giocare e di non allenarsi più con noi". Il mister ha poi aggiunto: "L’Atalanta ha assunto un atteggiamento molto forte perché si sente ricattata da questa situazione”. Per il momento la Juventus ha messo sul piatto 50 milioni di euro: cifra che non soddisfa l'Atalanta che non è disposta a trattare. Una situazione spinosa quindi, resa ancora più complicata dall'atteggiamento altrettanto deciso del diretto interessato.

Finale per l’oro, spettacolari le ragazze italiane della pallavolo. Schiacciata anche la Turchia in semifinale, ora c’è solo l’ultimo atto di un torneo fin qui vissuto da protagoniste. Davanti ci saranno gli Stati Uniti. Appuntamento per domenica 11 agosto alle ore 13.