Lazio, Napoli, Fiorentina e Cagliari: le ultimissime

La Lazio si prepara alla sfida di domani contro il Cadice. I biancocelesti dopo il match contro il Southampton sono rimasti in Inghilterra e si sono allenati nel centro sportivo Markus Liebherr soggiornando nell’immensa tenuta immersa nella contea dell’Hampshire. Ultima seduta oggi prima del test di domani in programma alle 21 in Andalusia.

Il Genoa pensa a Giovanni Simeone per sostituire Retegui, ma l'argentino è stato bloccato per il momento dal Napoli che, in previsione dei prossimi impegni, vive una sorta di emergenza in avanti.

"A Firenze si aspettano tanto da me ma anche io voglio migliorare i numeri dell'anno scorso per aiutare la squadra e per raggiungere i miei obiettivi personali. Per me questo deve essere l'anno della consacrazione". Così Andrea Colpani, nuovo attaccante della Fiorentina, nel corso della sua presentazione ufficiale, oggi al Viola Park.

Un difensore al centro del calciomercato è Yerry Mina. II calciatore del Cagliari ha una clausola da 2 milioni che scade domani: nelle scorse ore, ha rifiutato la prima offerta dagli Emirati Arabi perché intenzionato a giocare ancora in campionato competitivo, ma molto dipenderà anche da eventuali rilanci delle ultime ore.