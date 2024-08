Olimpiadi, Fiorentina, Barcellona e Inghilterra: le ultimissime

Dopo la delusione e l'amarezza per la sconfitta rimediata in semifinale contro la Francia per 3-0, per l'Italia del volley di Fefè De Giorgi arriva anche quella nella finale per il terzo posto: vincono gli Stati Uniti 3-0 e sfuma il bronzo per gli azzurri.

David De Gea è sbarcato a Firenze nel primo pomeriggio per dare il via alla nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Un colpo importante per la società gigliata, con i contatti delle scorse ore che hanno portato alla definitiva fumata bianca.

"Un sogno che diventa realtà". Il Barcellona già esibisce con orgoglio il suo nuovo acquisto Dani Olmo, che sui social del club catalano posa con la maglia blaugrana.

Dopo l'addio di Gareth Southgate al termine degli Europei con la sconfitta in finale contro la Spagna, la federazione inglese ha ufficializzato la nomina di Lee Carsley a ct ad interim della nazionale. Carsley sarà in particolare responsabile della preparazione delle partite della Nations League contro Irlanda e Finlandia a settembre ma la stessa federazione precisa che il suo incarico potrebbe durare di più