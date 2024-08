Olimpiadi, Tamberi, Roma e Sinner: le ultimissime

L'Italia eguaglia le 40 medaglie olimpiche raggiunte a Tokyo . Dopo il bronzo delle Farfalle, nella ginnastica ritmica a squadre, è arrivato l'argento nel Madison con la coppia Consonni-Viviani e il bronzo di Malan nel pentathon moderno. Risultati che, uniti alla sicura medaglia della pallavolo femminile (in campo domani per la finale) portano l'Italia a quota 40.

Gianmarco Tamberi non è riuscito a spingersi oltre 2 metri e 27 nella finale di salto in alto ed è stato eliminato. L'azzurro, colpito da una colica renale la notte scorsa e ricoverato in ospedale, ha provato a scendere in pista, ma non è riuscito a lasciare il segno: Stefano Sottile, l'altro italiano in gara, ha chiuso al quarto posto registrando il suo record personale (2.36).

Finisce 1-1 l'ultima uscita pre campionato della Roma sul campo dell'Everton. Gli uomini di De Rossi sbloccano il risultato con Pellegrini (bravo a sfruttare un assist di Soulè), ma subiscono il pareggio nella ripresa con Calvert-Lewin. Novanta minuti, nel ruolo di centravanti, per Dovbyk.

Jannik Sinner batte nettamente in due set Tabilo con il punteggio di 6-4,6-3 Tabilo ed approda nei quarti di finale del torneo di Montreal, dove se la vedrà con Rublev. Passa il turno anche Arnaldi, che ha sfruttato il ritiro di Fokina.