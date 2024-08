Napoli, Olimpiadi, Lazio e Sinner: le ultimissime

Napoli avanti con il brivido in Coppa Italia. Gli uomini di Conte vengono fermati dal Modena: 0-0 al termine dei novanta minuti, ed hanno bisogno dei calci di rigore (e di due respinte del portiere Meret) per passare il turno. Si qualifica anche l'Empoli (4-1 al Catanzaro), mentre il Verona è eliminato dal Cesena.

La Lazio chiude con una vittoria (1-0 sul campo del Cadice) il precampionato. A decidere la sfida è un gol di Noslin, subentrato nella ripresa. I biancocelesti, che domenica esordiranno in campionato con il Venezia, sono molto attivi sul mercato: in chiusura Dia e Alcaraz.

Giornata di chiusura per le Olimpiadi di Parigi. La Nazionale di Pallavolo femminile, guidata da Velasco, affronta gli Stati Uniti: in palio la medaglia d'oro. A prescindere dal risultato finale, le azzurre porteranno nel medagliere italiano la quarantesima medaglia, eguagliando Tokyo.

Brutta sconfitta per Jannik Sinner, battuto in tre set 3-6, 6-1, 2-6 da Rublev. L'avventura all'Atp di Montreal termina ai quarti di finale. Passa invece il turno Matteo Arnaldi, che si impone in due set su Nishikori. In semifinale se la vedrà proprio con Rublev.